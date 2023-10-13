Курс валют на 13 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 13 жовтня встановив офіційний курс долара на рівні 36,39 грн. Євро за добу зріс на 1 копійку і коштує 38,64 грн.

Про це повідомляє НБУ.

Офіційний курс польського злотого впав на 2 копійки від рівня попереднього дня і становить 8,53 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 38 грн. Купують за 38,8 грн.

За євро в обмінниках пропонують 40,2 грн. Продають за 41,2 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,20 - 37,80 грн

"Ощадбанк" – 37,50 - 38,20 грн

"Укрексімбанк" – 37,30 - 37,90 грн

"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн

"Укрсиббанк" – 37,40 - 37,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,65 - 40,65 грн

"Ощадбанк" – 40,15 - 41,15 грн

"Укрексімбанк" – 40,30 - 41,10 грн

"ПУМБ" – 40,10 - 40,80 грн

"Укрсиббанк" – 39,50 - 40,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,47 - 8,85 грн

"Ощадбанк" – 8,15 - 8,90 грн

"Укрексімбанк" – 8,55 - 8,95 грн

"ПУМБ" – 8,40 - 8,90 грн

Чи очікувати обвалу гривні і що буде далі - читайте у новині.

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