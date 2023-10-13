Курс валют на 13 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс долара зріс.
Національний банк України на 13 жовтня встановив офіційний курс долара на рівні 36,39 грн. Євро за добу зріс на 1 копійку і коштує 38,64 грн.
Про це повідомляє НБУ.
Офіційний курс польського злотого впав на 2 копійки від рівня попереднього дня і становить 8,53 грн.
- В обмінниках долар продають у середньому за 38 грн. Купують за 38,8 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 40,2 грн. Продають за 41,2 грн.
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 37,20 - 37,80 грн
"Ощадбанк" – 37,50 - 38,20 грн
"Укрексімбанк" – 37,30 - 37,90 грн
"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн
"Укрсиббанк" – 37,40 - 37,95 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 39,65 - 40,65 грн
"Ощадбанк" – 40,15 - 41,15 грн
"Укрексімбанк" – 40,30 - 41,10 грн
"ПУМБ" – 40,10 - 40,80 грн
"Укрсиббанк" – 39,50 - 40,40 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 8,47 - 8,85 грн
"Ощадбанк" – 8,15 - 8,90 грн
"Укрексімбанк" – 8,55 - 8,95 грн
"ПУМБ" – 8,40 - 8,90 грн
Чи очікувати обвалу гривні і що буде далі - читайте у новині.
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