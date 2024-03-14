Курс валют на 14 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Валюта стрімко зросла у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 14 березня. Вартість долара – 38,78 грн - на 29 коп. більше за курс напередодні. Євро додав у ціні ще 37 коп., а польський злотий - +8 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 38,78 грн (+29 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 42,41 грн (+37 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,88 грн (+8 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 38,35 - 38,95 грн
- "Ощадбанк" – 38,30 - 38,84 грн
- "ПУМБ" – 38,30 - 38,80 грн
- "Укрсиббанк" – 38,40 - 39,00 грн
- "Укрексімбанк" – 38,35 - 38,95 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 41,60 - 42,60 грн
- "Ощадбанк" – 41,84 - 42,43 грн
- "ПУМБ" – 41,90 - 42,50 грн
- "Укрсиббанк" – 41,80 - 42,70 грн
- "Укрексімбанк" – 41,80 - 42,60 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,60 - 9,90 грн
- "Ощадбанк" – 9,35 - 9,90 грн
- "ПУМБ" – 9,50 - 9,90 грн
- "Укрексімбанк" – 9,60 - 10,00 грн
- "Райффайзен Банк" - 9,20 - 9,90 грн
Як повідомлялося, в Україні тарифи на газ можуть підвищити. Зараз тариф на газ складає 7,96 грн за кубометр.
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