Курс валют на 14 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 14 березня. Вартість долара – 38,78 грн - на 29 коп. більше за курс напередодні. Євро додав у ціні ще 37 коп., а польський злотий - +8 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 38,78 грн (+29 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,41 грн (+37 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,88 грн (+8 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,35 - 38,95 грн

"Ощадбанк" – 38,30 - 38,84 грн

"ПУМБ" – 38,30 - 38,80 грн

"Укрсиббанк" – 38,40 - 39,00 грн

"Укрексімбанк" – 38,35 - 38,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,60 - 42,60 грн

"Ощадбанк" – 41,84 - 42,43 грн

"ПУМБ" – 41,90 - 42,50 грн

"Укрсиббанк" – 41,80 - 42,70 грн

"Укрексімбанк" – 41,80 - 42,60 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,60 - 9,90 грн

"Ощадбанк" – 9,35 - 9,90 грн

"ПУМБ" – 9,50 - 9,90 грн

"Укрексімбанк" – 9,60 - 10,00 грн

"Райффайзен Банк" - 9,20 - 9,90 грн

Як повідомлялося, в Україні тарифи на газ можуть підвищити. Зараз тариф на газ складає 7,96 грн за кубометр.

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