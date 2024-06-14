Курс валют на 14 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 14 червня. Долар зріс аж на 25 коп. Євро додав 35 коп. Польський злотий - 5 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,69 грн (-7 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,88 грн (+35 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,08 грн (+5 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,40-41,00 грн

"ПУМБ" – 40,40-40,90 грн

"Укрсиббанк" – 40,40-41,00 грн

"Укрексімбанк" – 40,35-40,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,50-44,50 грн

"ПУМБ" – 43,60-44,20 грн

"Укрсиббанк" – 43,50-44,50 грн

"Укрексімбанк" – 43,80-44,60 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,95-10,13 грн

"ПУМБ" – 9,70-10,20 грн

"Укрексімбанк" – 10.00-10,30 грн

Як повідомлялося, Нацбанк підвищив курс долара до історичного максимуму. Зокрема, зростання американської валюти пов'язують зі збільшенням структурного дефіциту на ринку через зростання попиту.

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