Курс валют на 14 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта сильно зросла у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 14 червня. Долар зріс аж на 25 коп. Євро додав 35 коп. Польський злотий - 5 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 40,69 грн (-7 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,88 грн (+35 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,08 грн (+5 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,40-41,00 грн
- "ПУМБ" – 40,40-40,90 грн
- "Укрсиббанк" – 40,40-41,00 грн
- "Укрексімбанк" – 40,35-40,95 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 43,50-44,50 грн
- "ПУМБ" – 43,60-44,20 грн
- "Укрсиббанк" – 43,50-44,50 грн
- "Укрексімбанк" – 43,80-44,60 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,95-10,13 грн
- "ПУМБ" – 9,70-10,20 грн
- "Укрексімбанк" – 10.00-10,30 грн
Як повідомлялося, Нацбанк підвищив курс долара до історичного максимуму. Зокрема, зростання американської валюти пов'язують зі збільшенням структурного дефіциту на ринку через зростання попиту.