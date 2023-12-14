Курс валют на 14 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар перетнув позначку 37 грн.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 13 грудня. Вартість долара – 37,02 грн - це на 4 коп. більше за курс попереднього дня. Євро зменшився на 1 коп., а злотий - додав 2 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 37,02 грн (+4 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,92 грн (-1 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,22 грн (+2 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 36,95 - 37,45 грн
- "Ощадбанк" – 37,20 - 37,70 грн
- "ПУМБ" – 37,30 – 37,90 грн
- "Укрсиббанк" - 36,95– 37,65 грн
- "Укрексімбанк" - 37,00 – 37,70 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 39,70 - 40,70 грн
- "Ощадбанк" – 40,15 - 40,75 грн
- "ПУМБ" – 40,20 - 40,90 грн
- "Укрсиббанк" - 39,70 - 40,70 грн
- "Укрексімбанк" - 40,05 - 40,85 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,05 - 9,43 грн
- "Ощадбанк" – 8,50 - 9,40 грн
- "ПУМБ" – 8,95 - 9,50 грн
Нагадаємо, економіст Олег Пензин розповів, що буде з доларом 2024-го. З його слів, це залежить від того, скільки макрофінансової допомоги від Європейського союзу вона отримає.