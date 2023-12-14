Курс валют на 14 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 13 грудня. Вартість долара – 37,02 грн - це на 4 коп. більше за курс попереднього дня. Євро зменшився на 1 коп., а злотий - додав 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,02 грн (+4 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,92 грн (-1 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,22 грн (+2 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 36,95 - 37,45 грн

"Ощадбанк" – 37,20 - 37,70 грн

"ПУМБ" – 37,30 – 37,90 грн

"Укрсиббанк" - 36,95– 37,65 грн

"Укрексімбанк" - 37,00 – 37,70 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,70 - 40,70 грн

"Ощадбанк" – 40,15 - 40,75 грн

"ПУМБ" – 40,20 - 40,90 грн

"Укрсиббанк" - 39,70 - 40,70 грн

"Укрексімбанк" - 40,05 - 40,85 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,05 - 9,43 грн

"Ощадбанк" – 8,50 - 9,40 грн

"ПУМБ" – 8,95 - 9,50 грн

Нагадаємо, економіст Олег Пензин розповів, що буде з доларом 2024-го. З його слів, це залежить від того, скільки макрофінансової допомоги від Європейського союзу вона отримає.

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