Курс валют на 14 липня: скільки коштують долар, євро та злотий

Курси євро та злотого рвонули угору перед вихідними.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 14 липня. Вартість долара не змінилася від 21 липня 2022 року. За добу євро зріс аж на 57 коп. Злотий додав 16 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,85 грн (+57 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,21 грн (+16 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 36,70 грн., купують за 37,60 грн. За євро пропонують 40,50 грн, а продають за 41,55 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 36,60 - 37,20 грн

"Ощадбанк" – 36,80 - 37,75 грн

"Укрексімбанк" - 36,75 - 37,55 грн

"Райффайзен" – 36,70 - 37,50 грн

ПУМБ – 36,75 - 37,50 грн

Курс євро в банках:

"ПриватБанк" – 40,25 - 41,25 грн

"Ощадбанк" – 40,40 - 41,40 грн

"Укрексімбанк" - 40,90 - 41,90 грн

"Райффайзен" – 40,70 - 41,90 грн

ПУМБ – 40,50 - 41,50 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 9,09 - 9,16 грн

"Ощадбанк" – 8,50 - 9,30 грн

"Райффайзен" – 8,20 - 9,20 грн

ПУМБ – 8,80 - 9,30 грн

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, чи буде в Україні світло і тепло взимку. Україна очікує продовження ворожих атак на енергетичні об’єкти протягом наступної зими. У Міністерстві енергетики сподіваються на допомогу від західних партнерів.

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