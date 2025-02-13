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Курс валют на 14 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 14 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на 14 лютого 2025-го. / Фото: Associated Press

Гривня послабилася щодо євро і злотого.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 14 лютого. Вартість долара не зміниласяЄвро додав ще 10 коп. Злотий збільшився на 2 коп.

Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,79 (0 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 43,43 (+10 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,41 (+2 коп.)

Як повідомлялося, в НБУ пояснили, що відбувається з цінами та до чого готуватисяТемпи інфляції в Україні, які в січні досягли 12,9% у річному вимірі, виявилися вищими, ніж прогнозували.

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