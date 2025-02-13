Курс валют на 14 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 14 лютого. Вартість долара не змінилася. Євро додав ще 10 коп. Злотий збільшився на 2 коп.

Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,79 (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,43 (+10 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,41 (+2 коп.)

Як повідомлялося, в НБУ пояснили, що відбувається з цінами та до чого готуватися. Темпи інфляції в Україні, які в січні досягли 12,9% у річному вимірі, виявилися вищими, ніж прогнозували.

Читайте також: