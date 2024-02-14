Курс валют на 14 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта стрімко дорожчає далі.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 14 лютого. Вартість долара – 38, 12 грн, що на 23 коп. більше за курс напередодні. Євро додав ще 32 коп., а польський злотий – 7 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 38,12 грн (+23 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 41,12 грн (+32 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,51 грн (+7 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 37,80 - 38,40 грн
- "Ощадбанк" – 37,90 - 38,45 грн
- "ПУМБ" – 37,80 - 38,30 грн
- "Укрсиббанк" – 37,75 - 38,30 грн
- "Укрексімбанк" – 37,90 - 38,50 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 40,70 - 41,70 грн
- "Ощадбанк" – 40,80 - 41,70 грн
- "ПУМБ" – 40,80 - 41,40 грн
- "Укрсиббанк" – 40,60 - 41,60 грн
- "Укрексімбанк" – 49,95 - 41,75 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,32 - 9,74 грн
- "Ощадбанк" – 9,15 - 9,65 грн
- "ПУМБ" – 9,30 - 9,70 грн
- "Укрексімбанк" – 9,35 - 9,70 грн
- "Райффайзен Банк" – 9,00 - 9,70 грн
Як повідомлялося, від березня в Україні мають підвищитися пенсії. Наразі готують постанову Кабінету міністрів про проведення індексації.
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