Курс валют на 14 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Євро здешевшав за вихідні.
Національний банк України на 14 серпня встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн. Він не змінювався від 21 липня 2022 року. Євро за вихідні здешевшав одразу на 7 копійок і коштує 40,21 грн.
Про це повідомляє НБУ.
Офіційний курс польського злотого підвищився на 3 копійки від рівня попереднього тижня і становить 9,06 грн.
- В обмінниках долар продають у середньому за 37 грн. Купують за 37,7 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 41 грн. Продають за 41,35 грн.
Курс долара в банках:
"ПриватБанк" – 36,80 - 37,40 грн
"Ощадбанк" – 36,90 - 37,85 грн
"Укрексімбанк" - 37,10 - 37,90 грн
"Райффайзен Банк" - 36,57 - 37,43 грн
ПУМБ – 37,00 - 37,75 грн
Курс євро в банках:
"ПриватБанк" – 40,45 - 41,45 грн
"Ощадбанк" – 40,85 - 41,85 грн
"Укрексімбанк" - 40,15 - 42,15 грн
"Райффайзен Банк" - 40,10 - 41,35 грн
ПУМБ – 40,75 - 41,75 грн
Курс злотого в банках:
"ПриватБанк" – 8,98 - 9,23 грн
"Ощадбанк" – 8,70 - 9,40 грн
"Райффайзен Банк" - 8,40 - 9,40 грн
ПУМБ – 8,90 - 9,40 грн
Нагадаємо, раніше експерти дали детальний прогноз, що буде з економікою України 2023-2024.
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