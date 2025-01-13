Курс валют на 14 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар втратив у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 14 січня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 2 копійки і становить 42,26 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 42,26 (-2 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,12 (-45 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,09 (-12 коп.)
Раніше йшлося про те, що Національний банк 2025-го забезпечить "стійкість" валютного ринку. Курс долара "не злетить у космос".
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