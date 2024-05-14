Курс валют на 14 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар та євро трохи здешевшали.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 14 травня. Долар втратив у ціні 10 коп. Євро - 6 коп., а польський злотий додав 1 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 39,62 грн (-10 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 42,75 грн (-6 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,98 грн (+1 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 39,40-40,00 грн
- "ПУМБ" – 39,50-39,80 грн
- "Укрсиббанк" – 39,35-39,95 грн
- "Укрексімбанк" – 39,35-39,95 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 42,15-43,15 грн
- "ПУМБ" – 42,50-43,10 грн
- "Укрсиббанк" – 42,00-43,00 грн
- "Укрексімбанк" – 42,40-43,20 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,76-9,93 грн
- "ПУМБ" – 9,50-9,99 грн
- "Укрексімбанк" – 9,75-10,05 грн
Як повідомлялося, долар продовжує підносити сюрпризи українцям, незважаючи на прогнозовану фінансовими аналітиками тривалу стабільність. На минулому тижні коливання готівкового курсу склали понад 20 копійок. Чого очікувати далі - читайте у матеріалі ТСН.ua.