Курс валют на 14 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар та євро трохи здешевшали.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 14 травня. Долар втратив у ціні 10 коп. Євро - 6 коп., а польський злотий додав 1 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,62 грн (-10 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,75 грн (-6 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,98 грн (+1 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 39,40-40,00 грн

"ПУМБ" – 39,50-39,80 грн

"Укрсиббанк" – 39,35-39,95 грн

"Укрексімбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 42,15-43,15 грн

"ПУМБ" – 42,50-43,10 грн

"Укрсиббанк" – 42,00-43,00 грн

"Укрексімбанк" – 42,40-43,20 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,76-9,93 грн

"ПУМБ" – 9,50-9,99 грн

"Укрексімбанк" – 9,75-10,05 грн

Як повідомлялося, долар продовжує підносити сюрпризи українцям, незважаючи на прогнозовану фінансовими аналітиками тривалу стабільність. На минулому тижні коливання готівкового курсу склали понад 20 копійок. Чого очікувати далі - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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