Курс валют на 17 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар та євро здешевшали.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 17 травня. Долар втратив у ціні 14 коп. Євро зменшився на 1 коп., а польський злотий додав 1 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 39,43 грн (-14 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 42,84 грн (-1 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,04 грн (+1 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 39,35-39,95 грн
- "ПУМБ" – 39,50-39,99 грн
- "Укрсиббанк" – 39,40-40,00 грн
- "Укрексімбанк" – 39,40-40,00грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 42,50-43,50 грн
- "ПУМБ" – 42,70-43,30 грн
- "Укрсиббанк" – 42,60-43,60 грн
- "Укрексімбанк" – 42,80-43,60 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,88-10,06 грн
- "ПУМБ" – 9,70-9,99 грн
- "Укрексімбанк" – 9,95-10,25 грн
Як повідомлялося, протягом останнього часу в Україні відчутно зміниться курс долара. У банківському секторі очікують, що в період від 20 до 26 травня вартість американської валюти перебуватиме в межах 39-41 грн.
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