Курс валют на 14 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Після вихідних гривня зміцнилася до долара та євро.

Національний банк України на 14 жовтня встановив офіційний курс долара на рівні 41,18 грн. Він здешевшав на 2 копійки.

Про це повідомляє НБУ.

Євро впав на 2 копійки і коштує 45,02 грн, Офіційний курс польського злотого становить 10,49 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 42 грн. Купують за 41 грн.

За євро в обмінниках пропонують 46,2 грн. Продають за 46,05 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,85-41,85 грн

"Ощадбанк" - 41,00-41,50 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,60 грн

"Укрсиббанк" – 40,95-41,50 грн

"Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,60-45,60грн

"Ощадбанк" - 44,85-45,70 грн

"ПУМБ" – 45,00-45,70 грн

"Укрсиббанк" – 44,90-45,80 грн

"Укрексімбанк" – 44,95-45,80 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,42-10,57 грн

"Ощадбанк" - 9,95-10,65 грн

"Укрексімбанк" - 10,35-10,65 грн

"ПУМБ" – 10,10-10,60 грн

Нагадаємо, очільник НБУ Андрій Пишний зробив прогноз того, що буде з курсом долара в жовтні. З його слів, українцям найближчим часом не варто очікувати змін у валютно-курсовій політиці.

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