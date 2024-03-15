Курс валют на 15 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Перед вихідними валюта здешевшала.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 15 березня. Вартість долара – 38,68 грн - на 10 коп. менше за курс напередодні. Євро втратив у ціні 13 коп., а польський злотий - 4 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 38,68 грн (-10 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 42,28 грн (-13 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,84 грн (-4 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 38,25 - 38,85 грн
- "Ощадбанк" – 38,30 - 38,84 грн
- "ПУМБ" – 38,60 - 39,10 грн
- "Укрсиббанк" – 38,45 - 38,90 грн
- "Укрексімбанк" – 38,40 - 38,99 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 41,65 - 42,65 грн
- "Ощадбанк" – 41,84 - 42,43 грн
- "ПУМБ" – 42,10 - 42,70 грн
- "Укрсиббанк" – 41,90 - 42,80 грн
- "Укрексімбанк" – 42,00 - 42,80 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,65 - 9,90 грн
- "Ощадбанк" – 9,35 - 9,90 грн
- "ПУМБ" – 9,50 - 9,99 грн
- "Укрексімбанк" – 9,70 - 10,00 грн
- "Райффайзен Банк" - 9,20 - 9,90 грн
Як повідомлялося, частині українців додатково піднімуть пенсії та проведуть автоматичний перерахунок виплат у квітні 2024 року.
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