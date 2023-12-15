Курс валют на 15 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Перед вихідними євро та злотий стрімко зросли.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 15 грудня. Вартість долара – 36,99 грн - це на 3 коп. менше за курс попереднього дня. Євро зріс аж на 49 коп., а злотий - додав 15 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 36,99 грн (-3 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 40,41 грн (+49 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,37 грн (+15 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 36,95 - 37,45 грн
- "Ощадбанк" – 37,30 - 37,75 грн
- "ПУМБ" – 37,30 – 37,90 грн
- "Укрсиббанк" - 36,95 – 37,60 грн
- "Укрексімбанк" - 37,00 – 37,70 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 39,85 - 40,85 грн
- "Ощадбанк" – 40,30 - 40,85 грн
- "ПУМБ" – 40,20 - 40,90 грн
- "Укрсиббанк" - 39,95 - 41,05 грн
- "Укрексімбанк" - 40,25 - 41,05 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,20 - 9,60 грн
- "Ощадбанк" – 8,50 - 9,40 грн
- "ПУМБ" – 8,95 - 9,50 грн
Як повідомлялося, під кінець року потреба у валюті зростає, тож відбувається освоєння тих витрат, які накопичуються протягом року. Через це ми спостерігаємо невелике ослаблення гривні останніми днями.