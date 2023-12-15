Курс валют на 15 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Перед вихідними євро та злотий стрімко зросли.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 15 грудня. Вартість долара – 36,99 грн - це на 3 коп. менше за курс попереднього дня. Євро зріс аж на 49 коп., а злотий - додав 15 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,99 грн (-3 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,41 грн (+49 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,37 грн (+15 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 36,95 - 37,45 грн

"Ощадбанк" – 37,30 - 37,75 грн

"ПУМБ" – 37,30 – 37,90 грн

"Укрсиббанк" - 36,95 – 37,60 грн

"Укрексімбанк" - 37,00 – 37,70 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,85 - 40,85 грн

"Ощадбанк" – 40,30 - 40,85 грн

"ПУМБ" – 40,20 - 40,90 грн

"Укрсиббанк" - 39,95 - 41,05 грн

"Укрексімбанк" - 40,25 - 41,05 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,20 - 9,60 грн

"Ощадбанк" – 8,50 - 9,40 грн

"ПУМБ" – 8,95 - 9,50 грн

Як повідомлялося, під кінець року потреба у валюті зростає, тож відбувається освоєння тих витрат, які накопичуються протягом року. Через це ми спостерігаємо невелике ослаблення гривні останніми днями.

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