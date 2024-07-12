Курс валют на 15 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

В понеділок усі три валюти зростуть у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 15 липня. Так, порівняно з попереднім банківським днем, п’ятницею, 12 липня, долар, євро та злотий подорожчають. Найбільше додасть у ціні валюта Євросоюзу — її курс збільшиться на 30 копійок.

Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,04 (+16 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,68 (+30 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,50 (+7 коп.)

Нагадаємо, банкір спрогнозував, коли ще більше здорожчають долар та євро і яким буде курс до осені. За словами експерта, з другої половини серпня і орієнтовно до середини вересня відбуватиметься "повільне, але незворотне" зростання валютних курсів.

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