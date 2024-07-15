Курс валют на 15 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар і євро сильно злетіли в ціні.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 15 липня. Долар додав ще 16 коп., євро – аж 30 коп., злотий зріс ще на 7 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,04 грн (+16 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,68 грн (+30 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,50 грн (+7 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,60-41,20 грн
- "ПУМБ" – 40,80-41,30 грн
- "Укрсиббанк" – 40,55-41,15 грн
- "Укрексімбанк" – 40,45-41,05 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 43,80-44,80 грн
- "ПУМБ" – 44,30-44,90 грн
- "Укрсиббанк" – 43,85-41,85 грн
- "Укрексімбанк" – 43,85-44,65 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,24-10,40 грн
- "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
- "Укрексімбанк" – 10,35-10,65 грн
Як повідомлялося, банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, коли ще більше здорожчають долар та євро і яким буде курс до осені. За його словами, наразі валютний ринок дещо на паузі, однак ближче до осені стануть помітні підстави для зростання валютних курсів.
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