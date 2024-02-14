Курс валют на 15 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк України встановив офіційний курс валют на четвер, 15 лютого. Так, долар несуттєво зросте, а євро і злотий впадуть у ціні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 38,17 (+5 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,86 (-26 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,41 (-10 коп.).

До слова, за прогнозами експертів, стабільний курс валют збережеться ще тиждень як на безготівковому, так і на готівковому ринках. Коливання вгору-вниз можливі у межах 10 коп. в залежності від щоденного попиту та пропозиції.

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