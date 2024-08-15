Курс валют на 15 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 15 серпня встановив офіційний курс долара на рівні 41,32 грн. Він здешевшав на 2 копійки.

Про це повідомив НБУ.

Євро тим часом виріс одразу на 35 копійок і коштує 45,54 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,59 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 41,55 грн. Купують за 41,3 грн.

За євро в обмінниках пропонують 45,45 грн. Продають за 45,2 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,80-41,40 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"Укрсиббанк" – 40,90-41,50 грн

"Укрексімбанк" – 40,85-41,45 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,45-45,50 грн

"ПУМБ" – 45,20-45,80 грн

"Укрсиббанк" – 44,55-45,45 грн

"Укрексімбанк" – 44,60-45,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,48-10,65 грн

"ПУМБ" – 10,00-10,50 грн

"Укрексімбанк" – 10,35-10,65 грн

Нагадаємо, за останні три тижні американська валюта здешевшала у середньому на 60 копійок. Долар стрімко дешевшає – чи варто купувати, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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