Курс валют на 15 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 15 січня. Так, порівняно з п'ятницею, 12 січня, долар впав у ціні ще на 16 копійок та становить 37,83 гривень.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,83 (-16 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,38 (-36 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,48 (-12 коп.)

Нагадаємо, гендиректор Advanter Group Андрій Длігач розповів, чи вплине на курс валют можлива затримка допомоги від Заходу до лютого.

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