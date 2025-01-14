Курс валют на 15 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 15 січня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 1 копійку і становить 42,27 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 42,27 (+1 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,12 (+20 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,14 (+5 коп.)

Раніше йшлося про те, що Національний банк 2025-го забезпечить "стійкість" валютного ринку. Курс долара "не злетить у космос".

Читайте також: