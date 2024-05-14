Курс валют на 15 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар, євро та злотий за день трохи піднялися у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 15 травня. Долар та злотий здорожчали на 5 коп. Євро додав найбільше - 8 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,67 грн (+5 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,83 грн (+8 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,03 грн (+5 коп.)

Нагадаємо, відбувається плавна девальвація гривні. Долар продовжує підносити сюрпризи українцям, попри прогнозовану фінансовими аналітиками тривалу стабільність.

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