Курс валют на 15 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар, євро та злотий за день трохи піднялися у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 15 травня. Долар та злотий здорожчали на 5 коп. Євро додав найбільше - 8 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 39,67 грн (+5 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 42,83 грн (+8 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,03 грн (+5 коп.)
Нагадаємо, відбувається плавна девальвація гривні. Долар продовжує підносити сюрпризи українцям, попри прогнозовану фінансовими аналітиками тривалу стабільність.
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