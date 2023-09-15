Курс валют на 15 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий

Перед вихідними євро та злотий впали у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 15 вересня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро зменшився на 3 коп, а злотий - на 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,23 грн (-3 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,47 грн (- 2 коп.).

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 37,40 - 38,00 грн

"Ощадбанк" – 37,70 - 38,80 грн

"Укрексімбанк" – 37,65 - 38,45 грн

"ПУМБ" – 37,75 - 38,50 грн

Курс євро банках:

"ПриватБанк" – 40,10 - 41,10 грн

"Ощадбанк" – 40,50 - 41,50 грн

"Укрексімбанк" – 40,85 - 41,85 грн

"ПУМБ" – 40,50 - 41,50 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,40 - 8,77 грн

"Ощадбанк" – 8,40 - 9,25 грн

"Укрексімбанк" – 8,60 - 9,05 грн

"ПУМБ" – 8,45 - 8,95 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 37,80 грн, купують за 38,50 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,50 грн, продають за 41,50 грн.

Нагадаємо, експерти назвали три удари, які можуть обвалити гривню вже у вересні. Долар може здорожчати найближчим часом, вважають фінансові аналітики.

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