Курс валют на 15 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Євро здорожчав на 93 коп.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 15 жовтня. Так, порівняно з попереднім днем, долар та євро додали у ціні, а злотий здешевшав.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,19 (+1 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 45,95 грн (+93 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,48 грн (-1 коп.)
Нагадаємо, гривня продовжує залишатися стабільною до долара, попри песимістичні прогнози про її здешевшання. Однак фінансові аналітики вважають, що швидка девальвація гривні може статися у найнесподіваніший момент, коли на неї не чекатимуть.
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