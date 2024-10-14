Курс валют на 15 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 15 жовтня. Так, порівняно з попереднім днем, долар та євро додали у ціні, а злотий здешевшав.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,19 (+1 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,95 грн (+93 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,48 грн (-1 коп.)

Нагадаємо, гривня продовжує залишатися стабільною до долара, попри песимістичні прогнози про її здешевшання. Однак фінансові аналітики вважають, що швидка девальвація гривні може статися у найнесподіваніший момент, коли на неї не чекатимуть.

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