Курс валют на 15 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 15 жовтня. Долар додав 1 коп. Євро злетів аж на 93 коп. Злотий зменшився на 1 коп.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,19 (+1 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,95 грн (+93 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,48 грн (-1 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн

"Ощадбанк" - 41,00-41,70 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,60 грн

"Укрсиббанк" – 40,95-41,50 грн

"Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,60-45,60 грн

"Ощадбанк" - 44,80-45,65 грн

"ПУМБ" – 45,00-45,70 грн

"Укрсиббанк" – 44,70-45,60 грн

"Укрексімбанк" – 44,80-45,65 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,39-10,54 грн

"Ощадбанк" - 9,95-10,65 грн

"Укрексімбанк" - 10,35-10,65 грн

"ПУМБ" – 10,10-10,60 грн

Як повідомлялося, 2025 року за доставлення газу українцям доведеться заплатити більше, бо від 1 січня наступного року споживачам перерахують вартість доставлення палива.

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