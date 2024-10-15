Курс валют на 15 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Євро суттєво зросло у ціні.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 15 жовтня. Долар додав 1 коп. Євро злетів аж на 93 коп. Злотий зменшився на 1 коп.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Курс долара
- 1 долар США – 41,19 (+1 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 45,95 грн (+93 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,48 грн (-1 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
- "Ощадбанк" - 41,00-41,70 грн
- "ПУМБ" – 41,00-41,60 грн
- "Укрсиббанк" – 40,95-41,50 грн
- "Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 44,60-45,60 грн
- "Ощадбанк" - 44,80-45,65 грн
- "ПУМБ" – 45,00-45,70 грн
- "Укрсиббанк" – 44,70-45,60 грн
- "Укрексімбанк" – 44,80-45,65 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,39-10,54 грн
- "Ощадбанк" - 9,95-10,65 грн
- "Укрексімбанк" - 10,35-10,65 грн
- "ПУМБ" – 10,10-10,60 грн
Як повідомлялося, 2025 року за доставлення газу українцям доведеться заплатити більше, бо від 1 січня наступного року споживачам перерахують вартість доставлення палива.
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