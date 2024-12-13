Курс валют на 16 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 16 грудня. Вартість долара зменшилася. Євро і злотий зросли в ціні.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,60 (-5 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,70 (+3 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,25 (+3 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий повідомляв, яким буде курс долара в середині грудня. З його слів, НБУ не зацікавлений в значній девальвації гривні. Тому не варто очікувати глобальних змін навіть попри очікуване поступове підвищення курсу.

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