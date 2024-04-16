Курс валют на 16 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 16 квітня. Вартість долара на 15 коп. більша за курс попереднього дня. Євро додав у ціні аж 19 коп., а польський злотий - 3 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,57 грн (+17 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,16 грн (-34 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,82 грн (-3 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 39,15 - 39,75 грн

"ПУМБ" – 39,40 - 39,90 грн

"Укрсиббанк" – 39,20 - 39,80 грн

"Укрексімбанк" – 39,25 - 39,85 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,85 - 42,95 грн

"ПУМБ" – 42,30 - 42,90 грн

"Укрсиббанк" – 41,70 - 42,70 грн

"Укрексімбанк" – 42,10 - 42,90 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,73 - 9,93 грн

"ПУМБ" – 9,50 - 9,99 грн

"Укрексімбанк" – 9,55 - 9,75 грн

Як повідомлялося, минулий тиждень на фінансовому ринку виявився неспокійним - в Україні долар стрімко пішов вгору. Курс готівкового долара після нетривалої стабільності швидко пішов угору, наближаючись до 40 грн за долар.

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