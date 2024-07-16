Курс валют на 16 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Гривня щодо долара трохи зміцнилася.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 16 липня. Долар втратив 3 коп.. Тим часом євро знову зріс - ще на 3 коп., Злотий додав 1 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,01 грн (-3 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,73 грн (+3 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,51 грн (+1 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,60-41,20 грн
- "ПУМБ" – 40,80-41,30 грн
- "Укрсиббанк" – 40,55-41,15 грн
- "Укрексімбанк" – 40,45-41,05 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 43,80-44,80 грн
- "ПУМБ" – 44,30-44,90 грн
- "Укрсиббанк" – 43,85-41,85 грн
- "Укрексімбанк" – 43,85-44,65 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,24-10,40 грн
- "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
- "Укрексімбанк" – 10,35-10,65 грн
Як повідомлялося, влітку українцям підвищать пенсії для деяких категорій громадян. Доплата за віком є однією з найбільш поширених надбавок і надається пенсіонерам, які досягли 70-річного віку.