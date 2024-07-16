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Курс валют на 16 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 16 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на 16 липня. / Фото: pixabay.com

Гривня щодо долара трохи зміцнилася.

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 16 липня. Долар втратив 3 коп.. Тим часом євро знову зріс - ще на 3 коп., Злотий додав 1 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,01 грн (-3 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 44,73 грн (+3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,51 грн (+1 коп.)

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,60-41,20 грн
  • "ПУМБ" – 40,80-41,30 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,55-41,15 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,45-41,05 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 43,80-44,80 грн
  • "ПУМБ" – 44,30-44,90 грн
  • "Укрсиббанк" – 43,85-41,85 грн
  • "Укрексімбанк" – 43,85-44,65 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,24-10,40 грн
  • "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
  • "Укрексімбанк" – 10,35-10,65 грн

Як повідомлялося, влітку українцям підвищать пенсії для деяких категорій громадян. Доплата за віком є однією з найбільш поширених надбавок і надається пенсіонерам, які досягли 70-річного віку.

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