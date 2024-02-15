Курс валют на 16 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 16 лютого. Так, усі три валюти втратять у ціні.

Про це свідчить інформація на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,94 (-23 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,77 (-9 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,38 (-3 коп.).

Нагадаємо, НБУ готує рішення про запровадження обмежень на карткові перекази для клієнтів банків. Як пояснив президент Асоціації українських банків Андрій Дубас, це треба для боротьби з ухиленням від сплати податків.

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