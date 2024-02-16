Курс валют на 16 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 16 лютого. Вартість долара – 37,94 грн, що на 23 коп. менше за курс напередодні. Євро втратив 9 коп., а польський злотий – 3 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,94 грн (-23 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,77 грн (-9 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,38 грн (-3 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,60 - 38,20 грн

"Ощадбанк" – 37,75 - 38,35 грн

"ПУМБ" – 38,00 - 38,50 грн

"Укрсиббанк" – 37,80 - 38,40 грн

"Укрексімбанк" – 37,90 - 38,50 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,40 - 41,40 грн

"Ощадбанк" – 40,50 - 41,50 грн

"ПУМБ" – 40,90 - 41,50 грн

"Укрсиббанк" – 40,50 - 41,50 грн

"Укрексімбанк" – 49,80 - 41,60 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,32 - 9,71 грн

"Ощадбанк" – 9,10 - 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,30 - 9,70 грн

"Укрексімбанк" – 9,20 - 9,60 грн

"Райффайзен Банк" – 9,00 - 9,70 грн

Як повідомлялося, в Україні ціни на овочі йдуть на рекорд. Зокрема, йдеться про овочі борщового набору.

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