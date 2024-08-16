Курс валют на 16 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 16 серпня встановив офіційний курс долара на рівні 41,13 грн. Він здешевшав на 19 копійок.

Про це повідомляє сайт НБУ.

Євро здешевшав одразу на 24 копійки і коштує 45,3 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,58 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 41,5 грн. Купують за 41 грн.

За євро в обмінниках пропонують 45,45 грн. Продають за 45,2 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,75-41,35 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,50 грн

"Укрсиббанк" – 40,90-41,50 грн

"Укрексімбанк" – 40,97-41,32 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,44-45,40 грн

"ПУМБ" – 45,10-45,70 грн

"Укрсиббанк" – 44,90-45,45 грн

"Укрексімбанк" – 44,60-45,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,48-10,65 грн

"ПУМБ" – 10,00-10,50 грн

"Укрексімбанк" – 10,35-10,65 грн

Нагадаємо, за останні три тижні американська валюта здешевшала у середньому на 60 копійок. Долар стрімко дешевшає – чи варто купувати, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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