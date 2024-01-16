Курс валют на 16 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Валюта стрімко здорожчала.
.Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 16 січня. Вартість долара – 37,86 - на 3 коп. більше за курс попереднього дня. Євро тим часом зріс на 9 коп., а злотий - на 2 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 37,86 грн (+3 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 41,47 грн (+9 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,50 грн (+2 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 38,05 - 38,65 грн
- "Ощадбанк" – 38,10 - 38,90 грн
- "ПУМБ" – 38,20 – 38,70 грн
- "Укрсиббанк" - 37,90 - 38,80 грн
- "Укрексімбанк" - 38,05 – 38,75 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 41,65 - 42,65 грн
- "Ощадбанк" – 42,15 - 42,80 грн
- "ПУМБ" – 42,00 - 42,60 грн
- "Укрсиббанк" - 41,60 - 42,70 грн
- "Укрексімбанк" - 42,00 - 42,80 грн
Курс злотого в банках
- "Ощадбанк" – 9,40 - 9,80 грн
- "ПУМБ" – 9,10 - 9,80 грн
- "Укрексімбанк" - 9,40 - 9,75 грн
- "ПУМБ" - 9,45 - 9,85 грн
Як повідомлялося, долар в Україні стрімко дешевшає. Курс долара зупинився, не досягнувши позначки у 40 гривень і почав знижуватись.
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