Курс валют на 16 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар у четвер трохи здешевшає.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 16 травня. Євро здорожчає на 2 коп. Долар впаде у ціні на 10 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 39,57 грн (-10 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 42,85 грн (+2 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,03 грн (+0 коп.)
Нагадаємо, НБУ прогнозує зростання інфляції. Темпи зростання споживчих цін помірно збільшаться найближчими місяцями.
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