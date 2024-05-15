Курс валют на 16 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар у четвер трохи здешевшає.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 16 травня. Євро здорожчає на 2 коп. Долар впаде у ціні на 10 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,57 грн (-10 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,85 грн (+2 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,03 грн (+0 коп.)

Нагадаємо, НБУ прогнозує зростання інфляції. Темпи зростання споживчих цін помірно збільшаться найближчими місяцями.

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