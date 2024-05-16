Курс валют на 16 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 16 травня встановив офіційний курс долара на рівні 39,57 грн. Він здешевшав одразу на 10 копійок.

Про це повідомляє сайт НБУ.

Євро тим часом підвищився на 2 копійки і коштує 42,85 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,03 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 40,2 грн. Купують за 39,5 грн.

За євро в обмінниках пропонують 42,7 грн. Продають за 42,85 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 39,40-40,00 грн

"ПУМБ" – 39,50-39,99 грн

"Укрсиббанк" – 39,40-40,05 грн

"Укрексімбанк" – 39,40-40,00 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 42,50-43,50 грн

"ПУМБ" – 42,70-43,30 грн

"Укрсиббанк" – 42,40-43,30 грн

"Укрексімбанк" – 42,60-43,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,76-9,93 грн

"ПУМБ" – 9,50-9,99 грн

"Укрексімбанк" – 9,80-10,10 грн

Чого очікувати далі від курсу, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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