Курс валют на 16 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 16 жовтня встановив офіційний курс долара на рівні 36,36 грн. Євро за вихідні впав одразу на 37 копійок і коштує 38,27 грн.

Про це повідомляє НБУ.

Офіційний курс польського злотого знизився на 10 копійок від рівня попереднього тижня і становить 8,43 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 37,8 грн. Купують за 38,8 грн.

За євро в обмінниках пропонують 40,2 грн. Продають за 41,2 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,20 - 37,80 грн

"Ощадбанк" – 37,50 - 38,20 грн

"Укрексімбанк" – 37,10 - 37,90 грн

"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн

"Укрсиббанк" – 37,70 - 38,20 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,65 - 40,65 грн

"Ощадбанк" – 40,00 - 41,00 грн

"Укрексімбанк" – 39,80 - 40,80 грн

"ПУМБ" – 40,10 - 40,80 грн

"Укрсиббанк" – 40,10 - 40,80 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,43 - 8,98 грн

"Ощадбанк" – 8,20 - 8,95 грн

"Укрексімбанк" – 8,50 - 8,90 грн

"ПУМБ" – 8,50 - 9,00 грн

Як повідомлялося, НБУ оголосив про перехід на керований гнучкий курс валют від 3 жовтня. Таким чином НБУ відмовляється від фіксованого курсу гривні. Це сталося вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НБУ скасував фіксований курс гривні! Що це означає?

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