Курс валют на 16 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Євро здешевшав після вихідних.
Національний банк України на 16 жовтня встановив офіційний курс долара на рівні 36,36 грн. Євро за вихідні впав одразу на 37 копійок і коштує 38,27 грн.
Про це повідомляє НБУ.
Офіційний курс польського злотого знизився на 10 копійок від рівня попереднього тижня і становить 8,43 грн.
- В обмінниках долар продають у середньому за 37,8 грн. Купують за 38,8 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 40,2 грн. Продають за 41,2 грн.
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 37,20 - 37,80 грн
"Ощадбанк" – 37,50 - 38,20 грн
"Укрексімбанк" – 37,10 - 37,90 грн
"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн
"Укрсиббанк" – 37,70 - 38,20 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 39,65 - 40,65 грн
"Ощадбанк" – 40,00 - 41,00 грн
"Укрексімбанк" – 39,80 - 40,80 грн
"ПУМБ" – 40,10 - 40,80 грн
"Укрсиббанк" – 40,10 - 40,80 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 8,43 - 8,98 грн
"Ощадбанк" – 8,20 - 8,95 грн
"Укрексімбанк" – 8,50 - 8,90 грн
"ПУМБ" – 8,50 - 9,00 грн
Як повідомлялося, НБУ оголосив про перехід на керований гнучкий курс валют від 3 жовтня. Таким чином НБУ відмовляється від фіксованого курсу гривні. Це сталося вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ до України.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НБУ скасував фіксований курс гривні! Що це означає?