Курс валют на 16 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар не припиняє зростати у ціні.

Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 16 жовтня. Долар додав 2 коп. Євро втратило 3 коп. Злотий зменшився на 2 коп.

Про це повідомили в Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,21 (+2 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,92 грн (-3 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,46 грн (-2 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн

"Ощадбанк" - 41,05-41,70 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,50 грн

"Укрсиббанк" – 40,95-41,50 грн

"Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,60-45,60 грн

"Ощадбанк" - 44,85-45,70 грн

"ПУМБ" – 45,00-45,60 грн

"Укрсиббанк" – 44,65-45,55 грн

"Укрексімбанк" – 44,65-45,45 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,41-10,57 грн

"Ощадбанк" - 9,95-10,65 грн

"Укрексімбанк" - 10,30-10,60 грн

"ПУМБ" – 10,10-10,60 грн

Як повідомлялося, пенсії в Україні цього року значно зросли.Середній розмір виплат від початку року зріс на 466,61 грн або на 8,7% до 5 851,86 грн.

Читайте також: