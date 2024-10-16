Курс валют на 16 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар не припиняє зростати у ціні.
Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 16 жовтня. Долар додав 2 коп. Євро втратило 3 коп. Злотий зменшився на 2 коп.
Про це повідомили в Нацбанку.
Курс долара
- 1 долар США – 41,21 (+2 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 45,92 грн (-3 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,46 грн (-2 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
- "Ощадбанк" - 41,05-41,70 грн
- "ПУМБ" – 41,00-41,50 грн
- "Укрсиббанк" – 40,95-41,50 грн
- "Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 44,60-45,60 грн
- "Ощадбанк" - 44,85-45,70 грн
- "ПУМБ" – 45,00-45,60 грн
- "Укрсиббанк" – 44,65-45,55 грн
- "Укрексімбанк" – 44,65-45,45 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,41-10,57 грн
- "Ощадбанк" - 9,95-10,65 грн
- "Укрексімбанк" - 10,30-10,60 грн
- "ПУМБ" – 10,10-10,60 грн
Як повідомлялося, пенсії в Україні цього року значно зросли.Середній розмір виплат від початку року зріс на 466,61 грн або на 8,7% до 5 851,86 грн.