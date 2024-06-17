Курс валют на 17 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 17 червня встановив офіційний курс долара на рівні 40,64 грн. Він зріс на 5 копійок.

Про це повідомляє НБУ.

Євро здешевшав одразу на 41 копійку і коштує 43,47 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,94 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 41,4 грн. Купують за 40,9 грн.

За євро в обмінниках пропонують 43,5 грн. Продають за 44,8 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,40-41,00 грн

"ПУМБ" – 40,60-41,10 грн

"Укрсиббанк" – 40,40-41,05 грн

"Укрексімбанк" – 40,45-41,05 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,30-44,30 грн

"ПУМБ" – 43,60-44,10 грн

"Укрсиббанк" – 43,30-44,40 грн

"Укрексімбанк" – 43,75-44,55 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,12-10,27 грн

"ПУМБ" – 9,80-10,30 грн

"Укрексімбанк" – 9,95-10,20 грн

Що буде з курсом цього тижня, що наразі вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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