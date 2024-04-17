Курс валют на 17 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар призупинив зростання.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 17 квітня. Вартість долара залишилася на позначці попереднього дня. Євро додав втратив 4 коп., а польський злотий - 12 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 39,57 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 42,12 грн (-4 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,70 грн (-12 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 39,20 - 39,80 грн
- "ПУМБ" – 39,40 - 39,90 грн
- "Укрсиббанк" – 39,30 - 39,90 грн
- "Укрексімбанк" – 39,25 - 39,85 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 41,85 - 42,95 грн
- "ПУМБ" – 42,30 - 42,90 грн
- "Укрсиббанк" – 41,70 - 42,70 грн
- "Укрексімбанк" – 42,10 - 42,90 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,71 - 9,90 грн
- "ПУМБ" – 9,50 - 9,99 грн
- "Укрексімбанк" – 9,55 - 9,85 грн
Нагадаємо, економіст Олег Пендзин спрогнозував, чи підніме НБУ курс долара вище за позначку 40 грн. Він зауважив, що Нацбанк формує ту пропозицію, яка гасить попит.
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