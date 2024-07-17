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Курс валют на 17 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 17 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на середу, 17 липня. / Фото: УНІАН

Валюта стрімко злетіла догори.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 17 липня. Долар злетів на 24 коп. Євро зріс - ще на 25 коп. Злотий додав 3 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,25 грн (+24 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 44,97 грн (+25 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,54 грн (+3 коп.)

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн
  • "ПУМБ" – 40,80-41,30 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,90-41,55 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 44,35-45,35 грн
  • "ПУМБ" – 44,40-45,00 грн
  • "Укрсиббанк" – 44,45-41,45 грн
  • "Укрексімбанк" – 44,70-45,50 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,24-10,40 грн
  • "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
  • "Укрексімбанк" – 10,35-10,65 грн

Як повідомлялося, НБУ пом’якшив валютні обмеження для бізнесу та волонтерівНацбанк надав змогу вітчизняному бізнесу відшкодовувати нерезидентам витрати, понесені через їхню участь у наданні зовнішнього кредиту українському позичальнику. 

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