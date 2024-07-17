Курс валют на 17 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта стрімко злетіла догори.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 17 липня. Долар злетів на 24 коп. Євро зріс - ще на 25 коп. Злотий додав 3 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,25 грн (+24 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,97 грн (+25 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,54 грн (+3 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн
- "ПУМБ" – 40,80-41,30 грн
- "Укрсиббанк" – 40,90-41,55 грн
- "Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 44,35-45,35 грн
- "ПУМБ" – 44,40-45,00 грн
- "Укрсиббанк" – 44,45-41,45 грн
- "Укрексімбанк" – 44,70-45,50 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,24-10,40 грн
- "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
- "Укрексімбанк" – 10,35-10,65 грн
Як повідомлялося, НБУ пом’якшив валютні обмеження для бізнесу та волонтерів. Нацбанк надав змогу вітчизняному бізнесу відшкодовувати нерезидентам витрати, понесені через їхню участь у наданні зовнішнього кредиту українському позичальнику.
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