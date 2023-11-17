Курс валют на 17 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

На 17 листопада Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 36,24 грн. Він впав на 2 копійки за добу.

Про це повідомляє НБУ.

Євро коштує 39,3 грн - здешевшав на 9 копійок. Польський злотий коштує 8,99 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 37,5 грн. Купують за 38,25 грн.

За євро в обмінниках пропонують 40,5 грн. Продають за 41,5 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,05 - 37,55 грн

"Ощадбанк" – 37,25 - 37,90 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,00 грн

"Укрсиббанк" - 37,20 – 37,70 грн

"Укрексімбанк" - 37,35 – 37,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,85 - 40,85 грн

"Ощадбанк" – 40,05 - 40,95 грн

"ПУМБ" – 40,35 - 40,90 грн

"Укрсиббанк" - 39,80 - 40,80 грн

"Укрексімбанк" - 40,35 - 40,95 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,80 - 9,04 грн

"Ощадбанк" – 8,30 - 9,20 грн

"ПУМБ" – 8,60 - 9,10 грн

"Райффайзен Банк" - 8,60 - 9,10 грн

Що буде з курсом долара у листопаді - читайте у новині.

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