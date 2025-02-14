Курс валют на 17 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 14 лютого. Долар втратив 17 коп. Євро додав ще 16 коп. Злотий збільшився на 5 коп.

Про це повідомили в Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,62 (-17 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,59 (+16 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,46 (+5 коп.)

Як повідомлялося, у лютому 2025 року деяким мешканцям багатоквартирних будинків буде надіслано третю платіжку за газ. Вона буде сумою за послугу технічного обслуговування будівлі.

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