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Курс валют на 17 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 17 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на понеділок, 17 лютого.

Гривня зміцнилася щодо долара.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 14 лютого. Долар втратив 17 коп. Євро додав ще 16 коп. Злотий збільшився на 5 коп.

Про це повідомили в Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,62 (-17 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 43,59 (+16 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,46 (+5 коп.)

Як повідомлялося, у лютому 2025 року деяким мешканцям багатоквартирних будинків буде надіслано третю платіжку за газ.  Вона буде сумою за послугу технічного обслуговування будівлі.

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