Курс валют на 17 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 17 серпня. Вартість долара не змінилася від 21 липня 2022 року. Євро за добу впав у ціні ще на 5 коп. Злотий зріс на 6 коп.

Про це повідомляє НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,91 грн (-5 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,96 грн (+6 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 36,80 грн. Купують за 37,80 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,00 грн. Продають за 41,70 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 37,05 - 37,65 грн

"Ощадбанк" – 37,15 - 37,95 грн

"Укрексімбанк" - 37,15 - 37,95 грн

"Райффайзен Банк" - 37,00 - 37,90 грн

"ПУМБ" - 37,25 - 38,00 грн

Курс євро банках:

"ПриватБанк" – 40,50 - 41,50 грн

"Ощадбанк" – 40,90 - 41,90 грн

"Укрексімбанк" - 40,95 - 41,95 грн

"Райффайзен Банк" - 40,80 - 42,10 грн

"ПУМБ" - 40,75 - 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,95 - 9,20 грн

"Ощадбанк" – 8,70 - 9,25 грн

"Укрексімбанк" - 8,90 - 9,35 грн

"Райффайзен Банк" - 8,40 - 9,40 грн

"ПУМБ" - 8,80 - 9,30 грн

Нагадаємо, мінімальні пенсії в Україні "заморозили". На сьогодні найнижчий розмір пенсії в Україні становить 2093 гривні.

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