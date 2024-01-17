Курс валют на 17 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долар додав у ціні, інша валюта стрімко зменшилася.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 17 січня. Вартість долара – 37,92 - на 6 коп. більше за курс попереднього дня. Євро тим часом втратив аж 19 коп., а злотий - 9 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,92 грн (+6 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,28 грн (-19 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,41 грн (-9 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,95 - 38,55 грн

"Ощадбанк" – 38,00 - 38,80 грн

"ПУМБ" – 38,00 – 38,60 грн

"Укрсиббанк" - 37,90 - 38,70 грн

"Укрексімбанк" - 38,00 – 38,70 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,40 - 42,40 грн

"Ощадбанк" – 42,00 - 42,65 грн

"ПУМБ" – 41,60 - 42,30 грн

"Укрсиббанк" - 41,45 - 42,55 грн

"Укрексімбанк" - 41,85 - 42,65 грн

Курс злотого в банках

"Ощадбанк" – 9,45 - 9,85 грн

"ПУМБ" – 9,10 - 9,80 грн

"Укрексімбанк" - 9,30 - 9,65 грн

"ПУМБ" - 9,40 - 9,80 грн

Як повідомлялося, в Україні допомога на дитину збільшиться на тисячу гривень. Допомога від держави після народженні малюка 2024 року становитиме 41 280 гривень, але повну суму батькам не надають одразу.

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