Курс валют на 17 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар втратив у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 17 січня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 9 копійок і становить 42,17 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 42,17 (-9 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,32 (-20 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,15 (-6 коп.)
Раніше йшлося про те, що Національний банк 2025-го забезпечить "стійкість" валютного ринку. Курс долара "не злетить у космос".
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