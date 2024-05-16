Курс валют на 17 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар та євро у п'ятницю трохи здешевшають.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 17 травня. Долар та євро трохи впали у ціні. Злотий здорожчав на 1 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,43 грн (-14 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,84 грн (-1 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,04 грн (+1 коп.)

Нагадаємо, НБУ прогнозує зростання інфляції. Темпи зростання споживчих цін помірно збільшаться найближчими місяцями.

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