Курс валют на 17 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар та євро у п'ятницю трохи здешевшають.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 17 травня. Долар та євро трохи впали у ціні. Злотий здорожчав на 1 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 39,43 грн (-14 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 42,84 грн (-1 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,04 грн (+1 коп.)
Нагадаємо, НБУ прогнозує зростання інфляції. Темпи зростання споживчих цін помірно збільшаться найближчими місяцями.
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