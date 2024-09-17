Курс валют на 17 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта зростає у ціні.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 17 вересня. Долар зріс ще на 4 коп. Євро додав аж 21 коп. Злотий - 10 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,35 (+4 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 45,00 (+21 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,77 (+10 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 41,05-41,65 грн
- "Ощадбанк" - 41,10-41,60 грн
- "ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
- "Укрсиббанк" – 41,10-41,70 грн
- "Укрексімбанк" – 41,05-41,65 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 45,40-46,40 грн
- "Ощадбанк" - 45,25-46,15 грн
- "ПУМБ" – 45,40-46,00 грн
- "Укрсиббанк" – 45,50-46,40 грн
- "Укрексімбанк" – 45,65-46,45грн
Курс злотого в банках
- "Ощадбанк" - 10,10-10,80 грн
- "Укрексімбанк" - 10,60-10,90 грн
- "ПУМБ" – 10,30-10,80 грн
Як повідомлялося, внутрішніх переселенців, у родині яких сукупний дохід на одну особу перевищує 9444 гривень (4 розміри прожиткового мінімуму) на місяць, будуть позбавляти виплат. Втім, це не буде масовим явищем, і стосуватиметься лише тих людей, які будуть звертатися за продовженням виплат.
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