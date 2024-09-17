Курс валют на 17 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 17 вересня. Долар зріс ще на 4 коп. Євро додав аж 21 коп. Злотий - 10 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,35 (+4 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,00 (+21 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,77 (+10 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 41,05-41,65 грн

"Ощадбанк" - 41,10-41,60 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"Укрсиббанк" – 41,10-41,70 грн

"Укрексімбанк" – 41,05-41,65 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 45,40-46,40 грн

"Ощадбанк" - 45,25-46,15 грн

"ПУМБ" – 45,40-46,00 грн

"Укрсиббанк" – 45,50-46,40 грн

"Укрексімбанк" – 45,65-46,45грн

Курс злотого в банках

"Ощадбанк" - 10,10-10,80 грн

"Укрексімбанк" - 10,60-10,90 грн

"ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Як повідомлялося, внутрішніх переселенців, у родині яких сукупний дохід на одну особу перевищує 9444 гривень (4 розміри прожиткового мінімуму) на місяць, будуть позбавляти виплат. Втім, це не буде масовим явищем, і стосуватиметься лише тих людей, які будуть звертатися за продовженням виплат.

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