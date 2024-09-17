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Курс валют на 17 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 17 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на 17 вересня.

Валюта зростає у ціні.

Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 17 вересня. Долар зріс ще на 4 коп. Євро додав аж 21 коп. Злотий - 10 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,35 (+4 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 45,00 (+21 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,77 (+10 коп.)

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 41,05-41,65 грн
  • "Ощадбанк" -  41,10-41,60 грн
  • "ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
  • "Укрсиббанк" – 41,10-41,70 грн
  • "Укрексімбанк" – 41,05-41,65 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 45,40-46,40 грн
  • "Ощадбанк" - 45,25-46,15 грн
  • "ПУМБ" – 45,40-46,00 грн
  • "Укрсиббанк" – 45,50-46,40 грн
  • "Укрексімбанк" – 45,65-46,45грн

Курс злотого в банках

  • "Ощадбанк" - 10,10-10,80 грн
  • "Укрексімбанк" - 10,60-10,90 грн
  • "ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Як повідомлялося, внутрішніх переселенців, у родині яких сукупний дохід на одну особу перевищує 9444 гривень (4 розміри прожиткового мінімуму) на місяць, будуть позбавляти виплат.  Втім, це не буде масовим явищем, і стосуватиметься лише тих людей, які будуть звертатися за продовженням виплат. 

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