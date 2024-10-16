Курс валют на 17 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Євро та злотий впали у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 17 жовтня. Так, порівняно із попередным днем, долар здорожчав на одну копійку, а злотий та євро здешевшали.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,22 (+1 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,91 грн (-1 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,44 грн (-2 коп.)
Нагадаємо, гривня продовжує залишатися стабільною до долара, попри песимістичні прогнози про її здешевшання. Однак фінансові аналітики вважають, що швидка девальвація гривні може статися у найнесподіваніший момент, коли на неї не чекатимуть.
Читайте також: