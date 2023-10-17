Курс валют на 17 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 17 жовтня. Вартість долара – 36,32 грн на 4 коп. менше, ніж учора. Євро додав 1 коп. Злотий зріс на 9 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,32 грн (-4 коп.)

Курс євро

1 євро – 38,28 грн (+1 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,55 грн (+12 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,25 - 37,85 грн

"Ощадбанк" – 37,50 - 38,20 грн

"Укрексімбанк" – 37,10 - 37,90 грн

"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн

"Укрсиббанк" – 37,35 - 37,90 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,50 - 40,50 грн

"Ощадбанк" – 40,00 - 41,00 грн

"Укрексімбанк" – 39,70 - 40,70 грн

"ПУМБ" – 40,10 - 40,80 грн

"Укрсиббанк" – 39,50 - 40,50 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,47 - 8,90 грн

"Ощадбанк" – 8,10 - 8,90 грн

"Укрексімбанк" – 8,60 - 9,05 грн

"ПУМБ" – 8,50 - 9,00 грн

В обмінниках долар купують у середньому за 38,80 грн. Продають за 38,80 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,20 грн. Продають за 41,20 грн.

Нагадаємо, експерти повідомляли, що долар дешевшає, але що перебуває "під килимом" - це внутрішня напруженість, яку переживають як безготівковий, так і готівковий ринок. Адже Нацбанк два тижні поспіль зміцнює гривню і, відповідно, робить дешевшими долар та євро.

Читайте також:

Курс валют на 16 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий