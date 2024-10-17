Курс валют на 17 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 17 жовтня. Долар додав 1 коп. Євро втратило 1 коп. Злотий зменшився на 2 коп

Про це повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,22 (+1 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,91 грн (-1 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,44 грн (-2 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн

"Ощадбанк" - 41,05-41,55 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,50 грн

"Укрсиббанк" – 40,95-41,50 грн

"Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,50-45,50 грн

"Ощадбанк" - 44,85-45,65 грн

"ПУМБ" – 44,90-45,50 грн

"Укрсиббанк" – 44,60-45,50 грн

"Укрексімбанк" – 44,65-45,45 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,38-10,54 грн

"Ощадбанк" - 9,95-10,65 грн

"Укрексімбанк" - 10,30-10,60 грн

"ПУМБ" – 10,10-10,60 грн

Як повідомлялося, у Києві здорожчала оренда житла. Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві на початку жовтня сягнула 16 тисяч гривень, що на 6,6% більше, ніж місяцем раніше.

Читайте також:

Мільйон вакансій! Не йдуть навіть на високі зарплати! Робітників шукають вже за кордоном!