Курс валют на 17 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Гривня слабшає відносно долара.
Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 17 жовтня. Долар додав 1 коп. Євро втратило 1 коп. Злотий зменшився на 2 коп
Про це повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,22 (+1 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,91 грн (-1 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,44 грн (-2 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
- "Ощадбанк" - 41,05-41,55 грн
- "ПУМБ" – 41,00-41,50 грн
- "Укрсиббанк" – 40,95-41,50 грн
- "Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 44,50-45,50 грн
- "Ощадбанк" - 44,85-45,65 грн
- "ПУМБ" – 44,90-45,50 грн
- "Укрсиббанк" – 44,60-45,50 грн
- "Укрексімбанк" – 44,65-45,45 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,38-10,54 грн
- "Ощадбанк" - 9,95-10,65 грн
- "Укрексімбанк" - 10,30-10,60 грн
- "ПУМБ" – 10,10-10,60 грн
Як повідомлялося, у Києві здорожчала оренда житла. Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві на початку жовтня сягнула 16 тисяч гривень, що на 6,6% більше, ніж місяцем раніше.
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