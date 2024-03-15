Курс валют на 18 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

В понеділок долар подорожчає, проте євро та злотий впадуть у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 18 березня. Так, порівняно з попереднім банківським днем, п’ятницею 15 березня, долар додасть у ціні, проте євро та злотий трохи здешевшають.
Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США — 38,79 грн (+11 коп.)
Курс євро
- 1 євро — 42,24 грн (-4 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий — 9,83 грн (-1 коп.).
Нагадаємо, результати дослідження показали, що залежно від категорії товарів, економлять від 41% до 77% українців. А витрати на продукти харчування та необхідні для життя платежі більш ніж удвічі перевищують середній світовий показник.
Читайте провідні новини дня:
- “Залп буде сто відсотків!”: військовий експерт попередив про масований удар РФ — можуть використати до 130 ракет
- До ЗСУ набиратимуть по-новому: що змінилось і чого очікувати чоловікам
- "Вибори" Путіна і ядерні погрози: росіяни дають Кремлю мандат на продовження війни та початок Третьої світової