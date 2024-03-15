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Курс валют на 18 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

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Курс валют на 18 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Фото: ТСН

В понеділок долар подорожчає, проте євро та злотий впадуть у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 18 березня. Так, порівняно з попереднім банківським днем, п’ятницею 15 березня, долар додасть у ціні, проте євро та злотий трохи здешевшають.

Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 38,79 грн (+11 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 42,24 грн (-4 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 9,83 грн (-1 коп.).

Нагадаємо, результати дослідження показали, що залежно від категорії товарів, економлять від 41% до 77% українців. А витрати на продукти харчування та необхідні для життя платежі більш ніж удвічі перевищують середній світовий показник.

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