Курс валют на 18 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Євро здешевшав, а долар підскочив після вихідних.
Національний банк України на 18 березня встановив офіційний курс долара на рівні 38,79 грн. Він підвищився на 11 копійок.
Про це повідомив НБУ.
Євро здешевшав на 4 копійки і коштує 42,24 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,83 грн.
- В обмінниках долар продають у середньому за 38,9 грн. Купують за 38,2 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 41,95 грн. Продають за 42,55 грн.
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 38,35 - 38,95 грн
"Ощадбанк" – 38,45 - 38,95 грн
"ПУМБ" – 38,50 - 39,00 грн
"Укрсиббанк" – 38,45 - 38,90 грн
"Укрексімбанк" – 38,30 - 38,90 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 41,65 - 42,65 грн
"Ощадбанк" – 42,10 - 42,80 грн
"ПУМБ" – 42,00 - 42,60 грн
"Укрсиббанк" – 41,44 - 42,29 грн
"Укрексімбанк" – 41,85 - 42,65 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 9,66 - 9,93 грн
"Ощадбанк" – 9,35 - 9,90 грн
"ПУМБ" – 9,50 - 9,99 грн
"Укрексімбанк" – 9,60 - 9,90 грн
"Райффайзен Банк" - 9,20 - 9,90 грн
Куди далі піде курс у березні, як вплине на нього менша облікова ставка, а також чого очікувати на поточному тижні, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.
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