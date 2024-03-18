Курс валют на 18 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 18 березня встановив офіційний курс долара на рівні 38,79 грн. Він підвищився на 11 копійок.

Про це повідомив НБУ.

Євро здешевшав на 4 копійки і коштує 42,24 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,83 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 38,9 грн. Купують за 38,2 грн.

За євро в обмінниках пропонують 41,95 грн. Продають за 42,55 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,35 - 38,95 грн

"Ощадбанк" – 38,45 - 38,95 грн

"ПУМБ" – 38,50 - 39,00 грн

"Укрсиббанк" – 38,45 - 38,90 грн

"Укрексімбанк" – 38,30 - 38,90 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,65 - 42,65 грн

"Ощадбанк" – 42,10 - 42,80 грн

"ПУМБ" – 42,00 - 42,60 грн

"Укрсиббанк" – 41,44 - 42,29 грн

"Укрексімбанк" – 41,85 - 42,65 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,66 - 9,93 грн

"Ощадбанк" – 9,35 - 9,90 грн

"ПУМБ" – 9,50 - 9,99 грн

"Укрексімбанк" – 9,60 - 9,90 грн

"Райффайзен Банк" - 9,20 - 9,90 грн

Куди далі піде курс у березні, як вплине на нього менша облікова ставка, а також чого очікувати на поточному тижні, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Читайте також: